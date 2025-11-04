СМИ: Инспекторы ДПС остановили актера Петрашевича из-за подозрений в опьянении

Автомобиль с актером Дмитрием Петрашевичем остановили в Лужниках в Москве из-за подозрений в опьянении артиста. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

По его данным, машину с актером остановили на мосту ночью, Петрашевич заявил, что был трезв и ехал домой.

«Инспекторы же считали иначе — по их мнению, водитель был пьян, а выдавало его покрасневшее лицо. Поэтому они потребовали пройти медосвидетельствование. Петрашевич отказался подписывать протокол и ехать в наркологическую больницу с инспекторами», — отмечается в сообщении.

Позже сам актер рассказал изданию, что прошел освидетельствование самостоятельно в государственной больнице. Петрашевич требует проверить действия правоохранителей из 5-го спецбатальона ДПС, которые якобы провели досмотр без оснований и не позволили ознакомиться с протоколом.

Дмитрий Петрашевич известен по сериалам «Скорая помощь» и «Балабол», фильмам «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

Ранее в Москве задержали актера из сериалов «Морские дьяволы» и «Чужой» Максима Архипова по обвинению в угоне автомобиля.

