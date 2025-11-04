Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку в тюрьме
Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в терактах на газопроводах «Северный поток», объявил голодовку в тюрьме. Об этом сообщил журналистам его адвокат Никола Канестрини.
Мужчина находится в тюрьме строгого режима в Италии, ожидая окончательного решения о своей экстрадиции в Германию по Европейскому ордеру.
«Защита сообщила компетентным органам о голодовке, объявленной подзащитным, бывшим украинским офицером», - указано в заявлении.
По словам адвоката, Кузнецов отказался от еды с 31 октября, пишет RT. Канестрини подчеркнул, что его подзащитный требует соблюдения основных прав, в том числе на достаточное питание, здоровую окружающую среду и достойные условия содержания, равное обращение в отношении встреч с семьей и доступа к информации.
Ранее следователи в Германии установили, что Кузнецов был координатором операции по подрыву «Северных потоков».
