Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку в тюрьме

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в терактах на газопроводах «Северный поток», объявил голодовку в тюрьме. Об этом сообщил журналистам его адвокат Никола Канестрини.

Мужчина находится в тюрьме строгого режима в Италии, ожидая окончательного решения о своей экстрадиции в Германию по Европейскому ордеру.

«Защита сообщила компетентным органам о голодовке, объявленной подзащитным, бывшим украинским офицером», - указано в заявлении.

По словам адвоката, Кузнецов отказался от еды с 31 октября, пишет RT. Канестрини подчеркнул, что его подзащитный требует соблюдения основных прав, в том числе на достаточное питание, здоровую окружающую среду и достойные условия содержания, равное обращение в отношении встреч с семьей и доступа к информации.

Ранее следователи в Германии установили, что Кузнецов был координатором операции по подрыву «Северных потоков».

