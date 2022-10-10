Стремоусов заявил о взятии в плен двух офицеров украинской разведки
Два офицера украинского Главного управления разведки (ГУР) попали в плен на Андреевском направлении. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
По словам Стремоусова, также была сорвана попытка украинской армии атаковать в направлении села Борозенского, отмечает Газета.ру. Как указал чиновник, противник потерял три танка и пять БМП и отступил на исходные позиции, пишет РИА ФАН.
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