При атаке дрона ВСУ на дом в Свердловске в ЛНР пострадал мужчина

Украинский беспилотник прошедшей ночью нанес удар по многоквартирному жилому дому в Свердловске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», - написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Как отметил Пасечник, из-за атаки получил повреждения фасад двухэтажного дома, были выбиты окна. Жильцов эвакуировали и разместили у родственников.

Ранее в Нижегородской области после атаки БПЛА были повреждены три частных дома и один многоквартирный.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
