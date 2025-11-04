В Нижегородской области из-за обломков БПЛА повреждены четыре дома

Четыре дома были повреждены в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 4 ноября в Нижегородской области ликвидировали 20 беспилотников ВСУ, пишет RT.

«При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Никитин, по предварительным данным, никто не пострадал.

ФОТО: РИА Новости
