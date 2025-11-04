В Нижегородской области из-за обломков БПЛА повреждены четыре дома

Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над регионами страны 85 дронов ВСУ Премьер-министр РФ Мишустин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином Три мощных землетрясения магнитудой 6,2 и 6,3 произошли у юго-восточного побережья Камчатки Кратковременный дождь ожидается в Москве 4 ноября, воздух прогреется до +11 градусов