В Нижегородской области из-за обломков БПЛА повреждены четыре дома
4 ноября 202511:59
Четыре дома были повреждены в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 4 ноября в Нижегородской области ликвидировали 20 беспилотников ВСУ, пишет RT.
«При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом», - написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Никитин, по предварительным данным, никто не пострадал.
