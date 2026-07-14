Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов в порту Одессы
Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили еще три сухогруза, находившихся на рейде порта города Одесса.
Помимо этого, во вторник, 14 июля, в украинском порту Южный высокоточным оружием ВС РФ были успешно поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для нужд ВСУ, сообщает RT.
Удары по портовой инфраструктуре в Одесской области российские военные наносили и накануне. Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл, какие именно объекты попали под обстрел, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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