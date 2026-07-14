Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов в порту Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили еще три сухогруза, находившихся на рейде порта города Одесса.

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Помимо этого, во вторник, 14 июля, в украинском порту Южный высокоточным оружием ВС РФ были успешно поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для нужд ВСУ, сообщает RT.

Удары по портовой инфраструктуре в Одесской области российские военные наносили и накануне. Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл, какие именно объекты попали под обстрел, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:ОдессаУкраинаРоссийская АрмияМинобороны РФ

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