Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов в порту Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили еще три сухогруза, находившихся на рейде порта города Одесса.