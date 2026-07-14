В Фонде энергетического развития назвали причину роста цен на нефть
Причиной текущего роста цен на нефть стало слишком оптимистичное отношение участников рынка к перемирию между США и Ираном, а также к открытию Ормузского пролива. Об этом «ФедералПресс» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
По его словам, перемирие оказалось временным и за время передышки никто не стал накапливать запасы. А американцы и вовсе стали тратить свои резервы.
Эксперт считает, что стоимость барреля нефти может превысить 100 долларов, однако большого скачка цен, в том числе достижения отметки в 200 долларов, ожидать не следует. По мнению Пикина, в этом случае катализатором выступит КНР.
«Китай во время наиболее острой фазы кризиса прекратил закупать нефть и начал расходовать резервы, сопоставимые по объёмам с резервами всех развитых стран. А ещё снизил переработку и отгрузку»», – заключил он.
Ранее Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть до минимума за 26 лет с целью привлечь покупателей в Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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