Основанную 350 лет назад пивоварню Eichbaum закроют в Германии
Пивоварня Eichbaum, основанная в Мангейме в 1679 году, будет закрыта. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщает RT.
Отмечается, что решение было принято в связи с резким падением спроса - потребление пива снижается на протяжении последних нескольких лет.
В рамках реструктуризации Eichbaum продала один из своих брендов, а также сократила число сотрудников с 290 до 240. Однако это не помогло и в итоге компания, поставлявшая своё пиво более чем в 60 стран мира, подала в суд заявление о банкротстве.
Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил «Радиоточке НСН», что если сравнивать российское и импортное пиво одной ценовой линейки, то местное не будет уступать аналогичной продукции даже из Чехии и Германии.
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