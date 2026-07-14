Основанную 350 лет назад пивоварню Eichbaum закроют в Германии

Отмечается, что решение было принято в связи с резким падением спроса - потребление пива снижается на протяжении последних нескольких лет.

В рамках реструктуризации Eichbaum продала один из своих брендов, а также сократила число сотрудников с 290 до 240. Однако это не помогло и в итоге компания, поставлявшая своё пиво более чем в 60 стран мира, подала в суд заявление о банкротстве.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил «Радиоточке НСН», что если сравнивать российское и импортное пиво одной ценовой линейки, то местное не будет уступать аналогичной продукции даже из Чехии и Германии.

