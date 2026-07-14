Международная федерация гребного спорта отказалась возвращать россиянам флаг и гимн

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась от допуска российских спортсменов с национальными флагом и гимном. Об этом сообщает RT.

Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян

В организации отметили, что приняли к сведению решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно спортсменов из РФ, однако продолжит допускать их к соревнованиям только в нейтральном статусе.

«Система допуска... установленная нашим исполнительным комитетом... уже позволяет спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, выступать в качестве нейтральных спортсменов... Эта система остаётся неизменной», — подчеркнули в World Rowing.

Ранее девять стран Европы потребовали исключить из программ финансирования Евросоюза МОК, а также федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rowingrussia.ru
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