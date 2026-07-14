Россиянам объяснили, как разделить дачу при разводе

При разводе раздел жилых и садовых домов как самостоятельных частей не допускается. Об этом сайту aif.ru заявила практикующий юрист Екатерина Кудряшова.

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По её словам, наиболее рабочий путь - «определить доли и согласовать порядок пользования».

Она отметила, что можно сделать отдельные входы и автономные коммуникации, однако это будет считаться полноценной реконструкцией.

В данном случае потребуются «проект, соблюдение норм безопасности, уведомительный порядок и подтверждение соответствия требованиям».

«Нельзя под видом семейного раздела создавать фактически многоквартирный дом там, где по документам должен быть индивидуальный или садовый дом», - заключила эксперт.

Ранее основатель проекта «Счастливые люди», эксперт по личным отношениям, семейным кризисам и разводам Наталья Степанова заявила «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект может стать полезным инструментом в руках опытного профессионала по отношениям.

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
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