Россиянам объяснили, как разделить дачу при разводе
При разводе раздел жилых и садовых домов как самостоятельных частей не допускается. Об этом сайту aif.ru заявила практикующий юрист Екатерина Кудряшова.
По её словам, наиболее рабочий путь - «определить доли и согласовать порядок пользования».
Она отметила, что можно сделать отдельные входы и автономные коммуникации, однако это будет считаться полноценной реконструкцией.
В данном случае потребуются «проект, соблюдение норм безопасности, уведомительный порядок и подтверждение соответствия требованиям».
«Нельзя под видом семейного раздела создавать фактически многоквартирный дом там, где по документам должен быть индивидуальный или садовый дом», - заключила эксперт.
Ранее основатель проекта «Счастливые люди», эксперт по личным отношениям, семейным кризисам и разводам Наталья Степанова заявила «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект может стать полезным инструментом в руках опытного профессионала по отношениям.
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