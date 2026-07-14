В Свердловской области из-за паводков объявлен режим ЧС и идет эвакуация
В Свердловской области второй мощный паводок за последние недели привел к масштабному бедствию. Из-за аномальных ливней затоплены сотни жилых домов, повреждены почти 100 участков дорог, а более 20 населенных пунктов остались без сообщения, передает РЕН ТВ.
Режим чрезвычайной ситуации действует уже в нескольких районах, включая Камышловский, где уровень реки Ница за ночь вырос на 30 сантиметров. Спасатели проводят масштабную эвакуацию, в частности вывезли 319 детей из лагеря «Салют» и два десятка человек из реабилитационного центра в Ирбитском районе.
В водной блокаде продолжают оставаться 23 населенных пункта. Стихия размывает дороги и уносит мосты, а инфраструктура не справляется с объемом воды, сброшенной с переполненных плотин. За последние сутки подтоплены еще 50 домов, а жители возвращаются в разрушенное жилье, где требуется полная замена отделочных материалов из-за угрозы грибка.
Июль бьет погодные рекорды в Свердловской области, а выпавшая норма осадков уже почти в три раза превышает месячную. Синоптики предупреждают, что улучшения погоды пока не предвидится, так как на регион надвигается новый циклон.
В беседе с НСН гидролог Сергей Беднарук подчеркнул, что проблема паводков в российских регионах в последние годы приобрела массовый характер, но причины у этого не климатические, а техногенные.
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