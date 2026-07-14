В Свердловской области из-за паводков объявлен режим ЧС и идет эвакуация

В водной блокаде продолжают оставаться 23 населенных пункта. Стихия размывает дороги и уносит мосты, а инфраструктура не справляется с объемом воды, сброшенной с переполненных плотин. За последние сутки подтоплены еще 50 домов, а жители возвращаются в разрушенное жилье, где требуется полная замена отделочных материалов из-за угрозы грибка.

Июль бьет погодные рекорды в Свердловской области, а выпавшая норма осадков уже почти в три раза превышает месячную. Синоптики предупреждают, что улучшения погоды пока не предвидится, так как на регион надвигается новый циклон.

В беседе с НСН гидролог Сергей Беднарук подчеркнул, что проблема паводков в российских регионах в последние годы приобрела массовый характер, но причины у этого не климатические, а техногенные.

