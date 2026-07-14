Петербургская биржа ввела жесткие ограничения на покупку бензина

Петербургская биржа ввела дополнительные требования к приобретению и поставкам бензина. Как сообщает «Коммерсант», с 21 июля покупать топливо на площадке можно будет исключительно для собственного потребления или для конечных потребителей.

Сделки в интересах таких покупателей разрешены членам биржи и участникам секции «Нефтепродукты». При поставке на условиях франко-вагон станция отправления ОТП необходимо будет обязательно указывать, что получателем топлива станет именно конечный потребитель.