Петербургская биржа ввела жесткие ограничения на покупку бензина

Петербургская биржа ввела дополнительные требования к приобретению и поставкам бензина. Как сообщает «Коммерсант», с 21 июля покупать топливо на площадке можно будет исключительно для собственного потребления или для конечных потребителей.

Сделки в интересах таких покупателей разрешены членам биржи и участникам секции «Нефтепродукты». При поставке на условиях франко-вагон станция отправления ОТП необходимо будет обязательно указывать, что получателем топлива станет именно конечный потребитель.

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Игнорирование этого механизма будет расцениваться как нарушение правил торгов. За это предусмотрены меры воздействия, вплоть до приостановления или полного прекращения допуска к торгам на площадке.

В бирже отметили, что новые меры направлены на повышение прозрачности цепочек поставок. Они также обеспечат приоритетный доступ к биржевым нефтепродуктам для лиц, обладающих мощностями для переработки или собственной инфраструктурой для реализации топлива на внутреннем рынке.

Между тем продажи бензина на Петербургской бирже в середине прошлой недели упали до исторического минимума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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