Петербургская биржа ввела жесткие ограничения на покупку бензина
Петербургская биржа ввела дополнительные требования к приобретению и поставкам бензина. Как сообщает «Коммерсант», с 21 июля покупать топливо на площадке можно будет исключительно для собственного потребления или для конечных потребителей.
Сделки в интересах таких покупателей разрешены членам биржи и участникам секции «Нефтепродукты». При поставке на условиях франко-вагон станция отправления ОТП необходимо будет обязательно указывать, что получателем топлива станет именно конечный потребитель.
Игнорирование этого механизма будет расцениваться как нарушение правил торгов. За это предусмотрены меры воздействия, вплоть до приостановления или полного прекращения допуска к торгам на площадке.
В бирже отметили, что новые меры направлены на повышение прозрачности цепочек поставок. Они также обеспечат приоритетный доступ к биржевым нефтепродуктам для лиц, обладающих мощностями для переработки или собственной инфраструктурой для реализации топлива на внутреннем рынке.
Между тем продажи бензина на Петербургской бирже в середине прошлой недели упали до исторического минимума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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