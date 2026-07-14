Турецкий суд объявил Нетаньяху в международный розыск
Уголовный суд Стамбула объявил премьер министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой Halk TV. Решение принято в рамках дела о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».
Судебная инстанция возбудила уголовное дело в отношении израильского лидера и 34 высокопоставленных чиновников. Им вменяют совершение преступлений против человечности, геноцид в секторе Газа, умышленное причинение вреда здоровью, жестокое обращение и незаконное задержание транспортных средств.
Расследование началось после того, как в октябре прошлого года израильские власти задержали активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Стамбульская генпрокуратура еще в ноябре 2025 года выдавала ордер на арест фигурантов, а теперь настаивает на их пожизненном лишении свободы.
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН отметил, что Нетаньяху в достаточно жесткой форме заявил о намерении добиться исчезновения ливанской «Хезболлы», а это не учитывается в сделке США и Ирана.
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