Турецкий суд объявил Нетаньяху в международный розыск

Уголовный суд Стамбула объявил премьер министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через красный бюллетень. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой Halk TV. Решение принято в рамках дела о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

Судебная инстанция возбудила уголовное дело в отношении израильского лидера и 34 высокопоставленных чиновников. Им вменяют совершение преступлений против человечности, геноцид в секторе Газа, умышленное причинение вреда здоровью, жестокое обращение и незаконное задержание транспортных средств.