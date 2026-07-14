Трамп заявил о рассмотрении законопроекта о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении изучить обновленный вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. По его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопросы журналистов о готовности Вашингтона вводить вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, Трамп подчеркнул, что данный вопрос еще не обсуждался и требует детального рассмотрения. Но по его словам, вероятность принятия законопроекта «хорошая», пишет RT.
Также Трамп сообщил, что американские законодатели могут расширить действие документа. По его мнению, в список ограничений вполне могут добавить Иран и шиитское движение Хезболла.
Накануне ряд СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Трамп поддержит законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин против стран, закупающих российскую нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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