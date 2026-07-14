Трамп заявил о рассмотрении законопроекта о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении изучить обновленный вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. По его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов о готовности Вашингтона вводить вторичные ограничения против торговых партнеров Москвы, Трамп подчеркнул, что данный вопрос еще не обсуждался и требует детального рассмотрения. Но по его словам, вероятность принятия законопроекта «хорошая», пишет RT.