Брат и сестра из Карелии пропали после ссоры с матерью

В Карелии уже второй день продолжается поиск 11-летнего Ильи и 13-летней Алины из Кондопоги. Об этом 14 июля сообщили в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт, сообщает РЕН ТВ.

По данным регионального Следственного комитета, подростки самостоятельно покинули дом и направились пешком в сторону Петрозаводска. Мать детей Анастасия рассказала журналистам, что поводом для побега стал запрет на прогулку, после чего дети выпрыгнули в окно и скрылись.

В Подмосковье на поиски трех пропавших под Звенигородом подростков вышли более 150 человек

Женщина отметила, что ранее дети уходили из дома без разрешения, но всегда оставались в пределах города, и она легко их находила. На этот раз мать, вернувшись с работы около 21:00, не обнаружила детей дома и не смогла найти их после объезда города.

Очевидцы сообщили, что видели подростков на трассе в направлении Петрозаводска. По факту исчезновения следователи организовали проверку.

Ранее на реке Иркут в Иркутской области велись поиски четырехлетнего мальчика и двоих взрослых, которые пропали во время любительского сплава на рафтах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:СКРПодросткиКарелия

Горячие новости

Все новости

партнеры