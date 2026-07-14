Брат и сестра из Карелии пропали после ссоры с матерью
В Карелии уже второй день продолжается поиск 11-летнего Ильи и 13-летней Алины из Кондопоги. Об этом 14 июля сообщили в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт, сообщает РЕН ТВ.
По данным регионального Следственного комитета, подростки самостоятельно покинули дом и направились пешком в сторону Петрозаводска. Мать детей Анастасия рассказала журналистам, что поводом для побега стал запрет на прогулку, после чего дети выпрыгнули в окно и скрылись.
Женщина отметила, что ранее дети уходили из дома без разрешения, но всегда оставались в пределах города, и она легко их находила. На этот раз мать, вернувшись с работы около 21:00, не обнаружила детей дома и не смогла найти их после объезда города.
Очевидцы сообщили, что видели подростков на трассе в направлении Петрозаводска. По факту исчезновения следователи организовали проверку.
Ранее на реке Иркут в Иркутской области велись поиски четырехлетнего мальчика и двоих взрослых, которые пропали во время любительского сплава на рафтах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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