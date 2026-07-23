Военный эксперт заявил, что при новом главкоме ВСУ продолжат «драпать»
Новый главом Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый попробует «изобразить» наступление. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, новому главкому «надо чем-то отличиться», поэтому он «попробует что-то изобразить».
«Какую-то очередную пакость, где-то прорваться, может быть, на белорусском направлении, какие-то провокации могут быть», - сказал эксперт.
Дандыкин указал, что у российской армии есть всё необходимое для ответа, поэтому при Драпатом ВСУ «будут драпать больше, чем при Сырском».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ, назначив на этот пост Михаила Драпатого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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