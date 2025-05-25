Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добивили, что обмен состоялся с 23 по 25 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты 16 мая на переговорах в Стамбуле.

Отмечается, что в воскресенье была завершена третья часть обмена, и российской стороне были переданы 303 военнослужащих, находившихся в украинском плену. Сейчас они прибыли в Белоруссию, и скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации. В свою очередь Киев в этот день получил 303 пленных.