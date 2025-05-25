Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добивили, что обмен состоялся с 23 по 25 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты 16 мая на переговорах в Стамбуле.
Отмечается, что в воскресенье была завершена третья часть обмена, и российской стороне были переданы 303 военнослужащих, находившихся в украинском плену. Сейчас они прибыли в Белоруссию, и скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации. В свою очередь Киев в этот день получил 303 пленных.
Первая часть обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» состоялась 23 мая. Тогда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Взамен Киеву также передали 270 украинских военнопленных и 120 гражданских лиц.
24 мая с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернули еще 307 российских военных. Взамен на Украину тоже отправили 307 военнопленных ВСУ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000», Москва будет готова передать Киеву документ с условиями урегулирования конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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