Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добивили, что обмен состоялся с 23 по 25 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты 16 мая на переговорах в Стамбуле.

Отмечается, что в воскресенье была завершена третья часть обмена, и российской стороне были переданы 303 военнослужащих, находившихся в украинском плену. Сейчас они прибыли в Белоруссию, и скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации. В свою очередь Киев в этот день получил 303 пленных.

СМИ: Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

Первая часть обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» состоялась 23 мая. Тогда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Взамен Киеву также передали 270 украинских военнопленных и 120 гражданских лиц.

24 мая с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернули еще 307 российских военных. Взамен на Украину тоже отправили 307 военнопленных ВСУ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000», Москва будет готова передать Киеву документ с условиями урегулирования конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияОбменПленные

Горячие новости

Все новости

партнеры