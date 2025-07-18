За два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника
18 июля 202501:01
Средства системы ПВО России сбили за два часа вечером 17 июля 22 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожены в период с 21:00 до 23:00 мск. 10 дронов сбиты над Брянской областью, еще 10 уничтожены над Крымом. По одному беспилотнику сбито над московским регионом и Орловской областью.
Ранее в Минобороны заявили, что за три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru