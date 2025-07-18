За два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника

Средства системы ПВО России сбили за два часа вечером 17 июля 22 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.

За ночь над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника

Беспилотники уничтожены в период с 21:00 до 23:00 мск. 10 дронов сбиты над Брянской областью, еще 10 уничтожены над Крымом. По одному беспилотнику сбито над московским регионом и Орловской областью.

Ранее в Минобороны заявили, что за три часа сбиты 24 украинских дрона над центральной Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры