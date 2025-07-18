СМИ: Вердикт по делу о клевете против жены Макрона довел ее до отчаяния

Это случилось после того, как был оглашен вердикт по делу о клевете против нее. Суд решил оправдать двух женщин — ее самых ярых критиков. Жена главы государства надеялась, что дело о клевете закончит многолетние издевательства над ней, но в результате оно вызвало новую волну оскорблений в интернете.

Судьи сочли, что большинство фраз фигуранток не попали под юридическое определение клеветы, за исключением того, что они обвинили супругу Макрона в его развращении, так как он был молод, когда они встретились. Но и после этого суд оправдал двух женщин. Брижит Макрон планирует обжаловать приговор.

Тем временем, во Франции обсуждают смерть хирурга, который мог знать тайну жены Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

