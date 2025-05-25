СМИ: Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

По его словам, интенсивность атаки во время пролета президентского воздушного судна значительно возросла. Дашкин сообщил, что в тот момент ВС РФ одновременно вели воздушный бой и обеспечивали безопасность пролета. Он отметил, что атака украинских беспилотников была отражена, и все БПЛА ВСУ уничтожены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Путин посетил Курскую область 20 мая. Там президент встретился с волонтерами, руководителями муниципалитетов и с врио губернатора Александром Хинштейном, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2. Это была первая поездка главы государства в регион после полного освобождения области.