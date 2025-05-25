СМИ: Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

Вертолет российского президента Владимира Путина оказался в эпицентре масштабной атаки ВСУ, когда глава государства в мае 2025 года посещал Курскую область. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

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По его словам, интенсивность атаки во время пролета президентского воздушного судна значительно возросла. Дашкин сообщил, что в тот момент ВС РФ одновременно вели воздушный бой и обеспечивали безопасность пролета. Он отметил, что атака украинских беспилотников была отражена, и все БПЛА ВСУ уничтожены.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Путин посетил Курскую область 20 мая. Там президент встретился с волонтерами, руководителями муниципалитетов и с врио губернатора Александром Хинштейном, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2. Это была первая поездка главы государства в регион после полного освобождения области.

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ФОТО: кадр из видео
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