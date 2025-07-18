В Индии заявили о готовности отказаться от российской нефти
Индия готова существовать без российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Хардипа Сингха Пури.
По его словам, она будет заменена поставками из других стран, если США введут санкции. Министр указал, что у Нью-Дели более 40 поставщиков нефти.
«Если что-то случится, мы с этим разберемся», - отметил политик.
Агентство отмечает, что Россия остается крупнейшим поставщиком в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок в стране. Затем следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Страны БРИКС, включая Индию и Китай, не откажутся от партнерства с Россией из-за угроз Вашингтона, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru