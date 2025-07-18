По его словам, она будет заменена поставками из других стран, если США введут санкции. Министр указал, что у Нью-Дели более 40 поставщиков нефти.

«Если что-то случится, мы с этим разберемся», - отметил политик.

Агентство отмечает, что Россия остается крупнейшим поставщиком в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок в стране. Затем следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Страны БРИКС, включая Индию и Китай, не откажутся от партнерства с Россией из-за угроз Вашингтона, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

