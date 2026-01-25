Минобороны: Ночью ПВО сбили 52 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 25 января российские силы ПВО ликвидировали 52 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Киев ударил HIMARS по Белгороду на фоне переговоров в Абу-Даби

В ведомстве уточнили, что 18 БПЛА удалось уничтожить над Брянской областью и 15 — над Краснодарским краем. По данным МО, еще девять дронов были сбиты над Ростовским регионом, четыре — над Орловским, по три — над Белгородским и Астраханским.

Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении населенного пункта Старица в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
