Число погибших при атаке ВСУ в Брянске увеличилось до семи человек

По его словам, «всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка».

Также он добавил, что семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, получившие тяжёлые ранения получат 600 тысяч рублей, а за ранения средней степени тяжести размер выплаты составит 300 тысяч рублей.

Ранее Богомаз заявил, что 10 марта ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».