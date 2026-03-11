Число погибших при атаке ВСУ в Брянске увеличилось до семи человек
11 марта 202616:41
Число погибших в результате ракетного удара по Брянску увеличилось до семи человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, «всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка».
Также он добавил, что семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, получившие тяжёлые ранения получат 600 тысяч рублей, а за ранения средней степени тяжести размер выплаты составит 300 тысяч рублей.
Ранее Богомаз заявил, что 10 марта ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
