Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра

Новым руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге стал худрук Севастопольского государственного театра оперы и балета народный артист РФ Ильдар Абдразаков. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Желаю Ильдару Амировичу и коллективу театра успешной работы, интересных творческих проектов», - написал он.

На посту художественного руководителя Михайловского театра Абдразаков сменил главного дирижера театра Александра Соловьёва, которы исполнял обязанности худрука вместо уволенного в январе Владимира Кехмана.

Ранее Абдразаков был удостоен премии имени Дмитрия Шостаковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
