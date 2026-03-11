Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра
Новым руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге стал худрук Севастопольского государственного театра оперы и балета народный артист РФ Ильдар Абдразаков. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Желаю Ильдару Амировичу и коллективу театра успешной работы, интересных творческих проектов», - написал он.
На посту художественного руководителя Михайловского театра Абдразаков сменил главного дирижера театра Александра Соловьёва, которы исполнял обязанности худрука вместо уволенного в январе Владимира Кехмана.
Ранее Абдразаков был удостоен премии имени Дмитрия Шостаковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
