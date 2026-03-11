Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра

В МИД РФ назвали удар ВСУ по Брянску попыткой сорвать переговоры Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь и поддержку россиян Основателя издания Readovka обвинили в хищении 1 млрд рублей СМИ: Несколько стран препятствуют участию РФ в Венецианской биеннале Лыжница Багиян выиграла второе золото Паралимпиады