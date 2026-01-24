Минобороны: ВС РФ освободили Старицу в Харьковской области

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки войск «Север».

До этого в МО объявили о взятии под контроль Симиновки в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 24 января российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 75 беспилотников ВСУ.