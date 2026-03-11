Дефицит рук и мораторий: Доля нового жилья с дефектами вырастет до 97% в 2026 году
Больше всего дефектов при строительстве фиксируется в эконом-сегменте, сказала НСН Наталья Перескокова.
Из-за моратория и дефицита рабочей силы высокий процент новостроек с дефектами держится не первый год, более того, в 2026 году с недоделками будут сдаваться 97% новых домов. Об этом НСН заявила риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Доля сдачи жилья с дефектами в 2025 году выросла до 93%, пишут «Известия». По мнению экспертов, это связано с мораторием на взыскание штрафов, неустоек и компенсаций с застройщиков. В 2026 году мораторий отменили, но ввели отсрочку по выплатам штрафов. Эксперты полагают, что такая ситуация приведет к потере денег покупателей и риску банкротства девелоперов. По словам Перескоковой, с дефектами всегда сдавался очень высокий процент жилья, однако серьезными недочетами можно назвать лишь 5% дефектов.
«На спрос доля жилья с дефектами повлиять никак не может, потому что такое количество жилья с дефектами сдается уже не первый год. Но нужно понимать, о каких дефектах мы говорим. Серьезных дефектов, например, в конструктиве, или недостатков, из-за которых возникает промерзание стен, к счастью, всего 5%. Остальные дефекты — это проблемы с местами общего пользования, пожарными лестницами, лестницами запасных выходов, неровные полы и стены в квартирах, поцарапанные окна, щели в окнах, перекос дверных проемов и дверей. Более того, ожидается, что в 2026 году 97% ЖК будут сдаваться с недоделками. В эконом-сегменте очень много недоделок, в премиальном сегменте и в делюкс-классе, конечно, тоже есть недочеты, но там уже другой уровень решения этих вопросов, все они устраняются очень быстро и комфортно для покупателей. Конечно, в Москве ситуация чуть лучше, чем в регионах, потому что Москва под особым контролем, но я уже давно не слышала, чтобы не было каких-то замечаний», — сказала Перескокова.
Собеседница НСН отметила, что высокая доля дефектов, помимо моратория, объясняется нехваткой рабочих и специалистов, а компенсации за некачественное жилье удастся получить не ранее 2027 года.
«Конечно, застройщиков демотивировал мораторий. Сегодня он отменен, но даже если покупатель обращается в суд с иском и выигрывает его, то получить деньги он сможет не ранее 2027 года из-за отсрочки платежа. Есть другой путь — если покупатель за свой счет устраняет дефекты, идет в суд, доказывает в суде сумму расходов и стоимость работ, выполненных подрядными организациями. В этом случае нужно будет назначать судебную экспертизу, это очень долго, сложно и дорого, и не факт, что получится доказать. В этом случае сумма, если суд удовлетворит иск, выплачивается сразу. Но наши суды так завалены делами, что если сегодня обратиться в суд с таким иском, то не факт, что дело будет завершено в 2026 году. Поэтому покупатели выбирают первый вариант. Еще одна причина частых дефектов при сдаче жилья — нехватка рабочих рук. Сегодня большой дефицит специалистов и рабочих», — подытожила она.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что сегодня застройщикам выгоднее устранить дефект на объекте, поэтому на компенсацию не стоит рассчитывать в случае нарушений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
