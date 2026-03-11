Собеседница НСН отметила, что высокая доля дефектов, помимо моратория, объясняется нехваткой рабочих и специалистов, а компенсации за некачественное жилье удастся получить не ранее 2027 года.

«Конечно, застройщиков демотивировал мораторий. Сегодня он отменен, но даже если покупатель обращается в суд с иском и выигрывает его, то получить деньги он сможет не ранее 2027 года из-за отсрочки платежа. Есть другой путь — если покупатель за свой счет устраняет дефекты, идет в суд, доказывает в суде сумму расходов и стоимость работ, выполненных подрядными организациями. В этом случае нужно будет назначать судебную экспертизу, это очень долго, сложно и дорого, и не факт, что получится доказать. В этом случае сумма, если суд удовлетворит иск, выплачивается сразу. Но наши суды так завалены делами, что если сегодня обратиться в суд с таким иском, то не факт, что дело будет завершено в 2026 году. Поэтому покупатели выбирают первый вариант. Еще одна причина частых дефектов при сдаче жилья — нехватка рабочих рук. Сегодня большой дефицит специалистов и рабочих», — подытожила она.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что сегодня застройщикам выгоднее устранить дефект на объекте, поэтому на компенсацию не стоит рассчитывать в случае нарушений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

