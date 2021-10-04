Без импровизаций. В Совфеде не ждут сюрпризов от нового премьера Японии
Для России лучше назначение премьером Японии «известного и понятного» Кисиды, чем непонятных деятелей, сказал НСН Андрей Климов.
От нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды не стоит ожидать каких-то «импровизаций» в отношении России, в том числе и по ситуации с Курилами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее в понедельник стало известно, что председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида большинством голосов избран новым премьер-министром страны. Состав нового правительства станет известен в ближайшие часы. Кисида сменил на посту премьера Есихиде Сугу.
«У него мировоззрение примерно такое, как у верхушки Либерально-демократической партии Японии. Это плюс в плане понятности того, что человек может делать, предлагать, в каком направлении будет действовать. Ясно, что он будет исходить из интересов Японии в том смысле, как они это понимают, продвигать этот интерес везде и всюду, в том числе и в двусторонних отношениях с Россией. Я не ожидаю каких-то сверхъестественных перемен в этом отношении, потому что это человек из верхушки хорошо известной нам правящей партии», - сказал Климов.
По его мнению, в отношении России и Курильских островов Кисида будет придерживаться «примерно такой же» политики, как его предшественник.
«У нас с Японией была формула, отлаженная еще несколько лет назад, которая очень важна для понимания ситуации. Суть ее в том, что Москва и Токио должны рано или поздно прийти к политическому решению, которое будет принято народами обеих стран», - добавил сенатор в этой связи.
Климов считает, что от нового премьера Японии не стоит ждать каких-то уступок, но при этом Кисида лучше, чем «непонятные» политики.
«Он очень известный в Японии человек и нам хорошо известен, - и как министр иностранных дел, и как член руководства правящей Либерально-демократической партии. Он является типичным представителем японского истеблишмента, работал с Абэ (экс-премьером Японии Синдзо Абэ – прим. НСН) и другими хорошо известными у нас людьми. Мы понимаем, что это за человек, какого рода политические структуры он представляет и какого рода взгляды у этих политических структур. Это всегда лучше, чем когда приходит непонятно откуда взявшийся деятель и начинает импровизировать. В данном случае, я думаю, что импровизаций будет немного, если они вообще будут», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший посол России в Японии Александр Панов рассказывал НСН, что Кисида хорошо знаком с Россией и разбирается в тонкостях переговоров по мирному соглашению, так как долгое время возглавлял министерство иностранных дел и неоднократно встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Занимая должность главы МИДа, Кисида выступал за продолжение переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора. В 2015 году он называл решение «Курильского вопроса» приоритетной задачей. В 2017 году он назвал острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи исконной территорией Японии. По словам Панова, подобные заявления со стороны представителей руководства Японии не являются новостью, поэтому не стоит ожидать каких-то изменений или ужесточения позиции Японии по Курилам.
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