Без импровизаций. В Совфеде не ждут сюрпризов от нового премьера Японии

От нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды не стоит ожидать каких-то «импровизаций» в отношении России, в том числе и по ситуации с Курилами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее в понедельник стало известно, что председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида большинством голосов избран новым премьер-министром страны. Состав нового правительства станет известен в ближайшие часы. Кисида сменил на посту премьера Есихиде Сугу.