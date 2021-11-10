Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Хаяси
Бывший министр обороны Японии Ёсимаса Хаяси назначен на пост главы внешнеполитического ведомства в правительстве Фумио Кисиды. Состав нового кабинета министров сегодня обнародовал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
До этого 60-летний Ёсимаса Хаяси, выпускник Гарвардского университета, успел также поработать министром сельского хозяйства и образования. Теперь уже бывший глава МИД Тосимицу Мотэги на прошлой неделе занял пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии. Остальные министры сохранили свои портфели.
Нижняя палата парламента Страны восходящего солнца переизбрала главу правящей ЛДП Фумио Кисиду премьер-министром. Так как у правящей политической силы Японии более половины депутатских мандатов, это событие прогнозировалось. Как отмечает RT, формально Кисида стал 101 премьер-министром страны.
Ранее сегодня правительство, сформированное только 4 октября, в полном составе подало в отставку в связи с состоявшимися 31 октября выборами. По результатам голосования, ЛДП получила так называемое «абсолютное стабильное большинство» в парламенте. Это даёт ей возможность назначать не только глав профильных парламентских комитетов, но и обеспечить себе в них более 50% мест.
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