Министры финансов G7 договорились ввести лимит цен на нефть из России

Министры договорились о запрете на обслуживание морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России, закупленных по превышающей лимит цене. Кроме того, будет запрещено страхование и финансирование компаний, занимающихся перевозкой такой нефти.

Министры финансов группы семи призвали все страны присоединиться к ограничению и внести свой вклад в разработку потолка цен.

Ранее глава пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если недружественные государства ограничат цены на нефть, то энергоресурсы пойдут на другие направления.

