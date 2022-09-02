Министры финансов G7 договорились ввести лимит цен на нефть из России

Министры финансов стран «Большой семерки» единогласно приняли решение о лимите цен на российскую нефть, а также подтвердили планы ограничить стоимость российского газа, сообщает РИА Новости. Совместное заявление министров, опубликовано на сайте немецкого минфина.

Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. При этом, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.

Новак: введение потолка цен на нефть из России полностью разрушит рынок

Министры договорились о запрете на обслуживание морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России, закупленных по превышающей лимит цене. Кроме того, будет запрещено страхование и финансирование компаний, занимающихся перевозкой такой нефти.

Министры финансов группы семи призвали все страны присоединиться к ограничению и внести свой вклад в разработку потолка цен.

Ранее глава пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если недружественные государства ограничат цены на нефть, то энергоресурсы пойдут на другие направления.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыСанкции Против РоссииРоссияЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры