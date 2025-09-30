Министр обороны Латвии заявил, что страна ведет гибридную войну с Россией

По словам чиновника, Латвия формально не конфликтует с РФ, но и не находится в состоянии мира.

«Мы ведем гибридную войну. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться... приходится учитывать, к которой мы должны быть готовы», - отметил Спрудс.

Ранее глава латвийского МВД Рихардс Козловскис предупредил Европу, что она якобы участвует в гибридной войне с Россией.

