Министр обороны Латвии заявил, что страна ведет гибридную войну с Россией
30 сентября 202513:03
Латвия находится в состоянии гибридной войны с Россией, считает министр обороны республики Андрис Спрудс. Об этом пишет Bloomberg.
По словам чиновника, Латвия формально не конфликтует с РФ, но и не находится в состоянии мира.
«Мы ведем гибридную войну. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться... приходится учитывать, к которой мы должны быть готовы», - отметил Спрудс.
Ранее глава латвийского МВД Рихардс Козловскис предупредил Европу, что она якобы участвует в гибридной войне с Россией.
