В Польше заявили, что ведут гибридную войну
Польша находится в состоянии гибридной войны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны Цезари Томчика.
По его словам, даже инструмент «за несколько сотен долларов» может повлиять на все общество. В Польше испугались метеорологических шаров, на которых якобы могут обнаружить слова на кириллице.
«То, с чем мы сталкиваемся в Польше, это де-факто гибридная война», – заявил Томчик. Он считает, что необходимо создать большие военные резервы в миллион человек.
Россия может разрешить применять оружие по польским объектам в ответ на заявления Варшавы по вооружению, поставляемому Украине, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru