Глава Минобороны Германии разглядел в надписи «СССР» на свитере Лаврова «вызов всему миру»
Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус интерпретировал появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита на Аляску в свитере с надписью «СССР» как якобы провокацию, сообщает Zeit.
По его словам, она направлена против мирового сообщества, и, в особенности, США. Министр также охарактеризовал свитер российского коллеги как символ ревизионизма. Писториус отметил, что природа РФ с момента своего образования в 1991 году является прямым наследником советского строя.
Ранее президент России Владимир Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
