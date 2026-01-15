Глава Минобороны Германии разглядел в надписи «СССР» на свитере Лаврова «вызов всему миру»

Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус интерпретировал появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита на Аляску в свитере с надписью «СССР» как якобы провокацию, сообщает Zeit.

Продажи челябинского бренда выросли после появления Лаврова в свитере «СССР»

По его словам, она направлена против мирового сообщества, и, в особенности, США. Министр также охарактеризовал свитер российского коллеги как символ ревизионизма. Писториус отметил, что природа РФ с момента своего образования в 1991 году является прямым наследником советского строя.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
