В Германии украинских военных начали обучать управлению «Леопардами»
Германия начала обучать украинских танковых экипажей управлению "Leopard 2". Об этом заявили в министерстве обороны ФРГ.
Обучение будет проведено в сжатые сроки, отметила представитель оборонного ведомства Надине Клюгер. Тренировки состоятся на полигоне близ нижнесаксонского города Мунстер, где уже проходят учения украинских солдат управлению БМП Marder.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ему приходится "заставлять" канцлера Германии Олафа Шольца помогать Украине.
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