Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности

Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в правительстве США новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), сообщил избранный президентом США Дональд Трамп в своем заявлении.

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Название нового департамента отсылает к Dogecoin - криптовалюте, сторонником которой является Маск.

Ранее Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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