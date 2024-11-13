Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности
13 ноября 202405:35
Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в правительстве США новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), сообщил избранный президентом США Дональд Трамп в своем заявлении.
Название нового департамента отсылает к Dogecoin - криптовалюте, сторонником которой является Маск.
Ранее Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности
- Совфед: Сотрудника на больничном не имеют права вызывать на работу
- СМИ: На Украине обеспокоены, что Помпео не войдет в администрацию Трампа
- В США фигурант дела об утечке документов по Украине получил 15 лет тюрьмы
- СМИ: Немецкого депутата Моосдорфа могут уволить из-за почетного звания в Гнесинке
- Адвокат Хотина заявил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля
- СМИ: В Киеве боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса
- Госдеп: Военные КНДР участвуют в боях против ВСУ
- Шаман заплакал на сцене в Липецке
- Сенат США: Украина не сможет победить в конфликте с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru