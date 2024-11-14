СМИ: Окружение Трампа возмущено поведением Маска
Окружение победившего на выборах президента США Дональда Трампа возмущено тем, что американский миллиардер Илон Маск ведет себя как сопрезидент страны, сообщает NBC News.
Как заявили источники из приближенных переизбранного американского лидера, почти постоянное пребывание бизнесмена в резиденции Трампа Мар-а-Лаго на протяжении недели после дня выборов начало утомлять людей из окружения политика.
Они считают, что Маск переходит границы в своей роли человека, который поддержал республиканца на выборах.
Ранее стало известно, что комитет Маска потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru