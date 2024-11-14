СМИ: Окружение Трампа возмущено поведением Маска

Окружение победившего на выборах президента США Дональда Трампа возмущено тем, что американский миллиардер Илон Маск ведет себя как сопрезидент страны, сообщает NBC News.

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Как заявили источники из приближенных переизбранного американского лидера, почти постоянное пребывание бизнесмена в резиденции Трампа Мар-а-Лаго на протяжении недели после дня выборов начало утомлять людей из окружения политика.

Они считают, что Маск переходит границы в своей роли человека, который поддержал республиканца на выборах.

Ранее стало известно, что комитет Маска потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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