Минх: В России выступают против разрыва соглашений с НАТО и ЕС

«По партнерству с НАТО, участию... в ВТО или в международных финансовых организациях — МВФ, группе Всемирного банка профильные министерства выступают против денонсации нашего участия», — подчеркнул он.

Минх считает, что соответствующие документы не исчерпали свой потенциал, пишет RT. Их можно применять как инструменты для диалога с другими государствами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что «логика здравого смысла» диктует необходимость контактов между Россией и Европой. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Москва готова к диалогу с ЕС.

