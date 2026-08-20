Минх: В России выступают против разрыва соглашений с НАТО и ЕС
Профильные министерства России не поддерживают денонсацию договоров и соглашений с НАТО, Евросоюзом, Международным валютным фондом и Всемирной торговой организацией. Об этом заявил в беседе с ТАСС полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.
«По партнерству с НАТО, участию... в ВТО или в международных финансовых организациях — МВФ, группе Всемирного банка профильные министерства выступают против денонсации нашего участия», — подчеркнул он.
Минх считает, что соответствующие документы не исчерпали свой потенциал, пишет RT. Их можно применять как инструменты для диалога с другими государствами.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что «логика здравого смысла» диктует необходимость контактов между Россией и Европой. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Москва готова к диалогу с ЕС.
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