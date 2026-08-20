Пароль для роутера не должен совпадать с паролем для Wi-Fi, чтобы снизить риски взлома «Госуслуг» и социальных сетей, при этом двухфакторная авторизация защищает от «утечек» на 99%, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Мошенники разработали новую схему взлома домашних и корпоративных сетей, которая позволяет похищать доступ к порталу «Госуслуги», социальным сетям и облачным сервисам. Специальные алгоритмы позволяют злоумышленникам находить уязвимые сети и получать к ним доступ, после чего важные сайты подменяются фишинговыми страницами, пишут «Известия». Муртазин объяснил, на что рассчитывают мошенники.