Россиянам рассказали, как на 99% защититься от взлома «Госуслуг»
Эльдар Муртазин заявил НСН, что мошенники начали похищать данные через взлом домашнего интернета, но помогут простые правила цифровой гигиены.
Пароль для роутера не должен совпадать с паролем для Wi-Fi, чтобы снизить риски взлома «Госуслуг» и социальных сетей, при этом двухфакторная авторизация защищает от «утечек» на 99%, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Мошенники разработали новую схему взлома домашних и корпоративных сетей, которая позволяет похищать доступ к порталу «Госуслуги», социальным сетям и облачным сервисам. Специальные алгоритмы позволяют злоумышленникам находить уязвимые сети и получать к ним доступ, после чего важные сайты подменяются фишинговыми страницами, пишут «Известия». Муртазин объяснил, на что рассчитывают мошенники.
«Если говорим о взломе домашнего интернета, в зоне риска те, кто не соблюдает простые правила цифровой гигиены. Мошенники ориентируются на то, что у людей нет технической грамотности, они пытаются взломать массовые пароли, например, «админ», если говорим про роутер. Если в личном кабинете провайдера человек ставит простые пароли, которые утекли уже в других местах, это тоже опасно. Самое важное – это двухфакторная авторизация, когда, например, входите на те же «Госуслуги», это касается всех важных приложений. Это защита на 99%», — рассказал он.
Муртазин также объяснил, как проверить, что кто-то подключился к домашнему роутеру.
«Всегда есть доступ администратора к роутеру, надо набрать 192.168.1.1, чтобы появилась панель администратора. Там можно проверить, какие устройства были подключены к домашней сети. Если вы видите там незнакомые устройства, вам нужно поменять пароль. Пароль должен быть уникальным для роутера, он не должен совпадать с паролем для Wi-Fi», — добавил он.
Любое устройство, подключенное к интернету и не получающее обновлений для исправления ошибок, уязвимо с точки зрения безопасности. При этом риск того, что именно ваш роутер будет взломан, не так уж велик, заявил НСН генеральный директор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минх: В России выступают против разрыва соглашений с НАТО и ЕС
- Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире
- Оппозиционер Карапетян призвал Пашиняна отказаться от гражданства Армении
- Российские военные освободили Николайполье и Матяшево
- Россиянам рассказали, как на 99% защититься от взлома «Госуслуг»
- Есть ещё порох: Как Иран переживёт «экономическую войну» Трампа
- Инвестор назвал способы сохранить деньги при падении рубля
- В Израиле опровергли сообщения об одобрении ввода международных сил в Газу
- ПТУ уже не тот: Как выпускники колледжей зарабатывают полмиллиона рублей
- На Кубани произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА