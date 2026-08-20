Trip без гарантий: Чем опасно бронирование туров через иностранные сервисы
Леонид Пустов заявил НСН, что, если услугу не оказали, агрегатор обязан вернуть предоплату за десять дней, но жаловаться некому, если у компании нет юрлица в России.
После ухода Booking.com и Airbnb китайский Trip.com остался фактически единственной глобальной площадкой для россиян, но интересы туристов не защищены, заявил НСН руководитель комиссии по стартапам РСТ, основатель сообщества Travel Startups Леонид Пустов.
Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в Минэкономики с предложением рассмотреть включение китайского туристического сервиса Trip.com в госреестр посреднических цифровых платформ и возложить на нее предусмотренные обязанности. Об этом говорится в письме организации, направленном в начале августа, которое есть в распоряжении НСН. Пустов раскрыл, в чем претензия к сервису.
«Проблема простая: жаловаться некуда. Вы покупаете отель или билет на русском языке, за рубли, российской картой – и уверены, что имеете дело с российским сервисом. А по документам договор заключён с компанией в Сингапуре или Казахстане. Претензию направить некому, Роспотребнадзор такую компанию проверить не может, а решение российского суда против сингапурского юрлица исполнить нельзя. Если услугу не оказали, агрегатор обязан вернуть предоплату за десять дней. Но эта норма работает только против того, до кого можно дотянуться. Trip.com принимает МИР и СБП не напрямую, а через посредников. Эта схема может отключиться в любой день – и тогда зависнут и брони, и деньги, которые как раз возвращались. Третий – вы остаётесь один. Прилетели, а отель говорит "мест нет". Совет простой: платите картой, а не через СБП. По карте можно сделать чарджбэк и вернуть деньги через банк. И еще сохраняйте скриншот условий тарифа в момент оплаты», — рассказал он.
Пустов перечислил, какие требования к сервису обезопасят россиян.
«Какие требования к сервису необходимым для защиты российских пользователей? Российское юрлицо или филиал с полномочиями принимать и рассматривать претензии. Без этого пункта все остальные декоративны. Далее также важна идентификация стороны договора. Раскрытие на русской версии сайта того, кто является стороной договора, кто получает платеж и кто обрабатывает персональные данные. Локализация персональных данных по части, так как при бронировании авиабилета передаются паспортные данные. Ограничительные меры я считаю избыточными – они лишат россиян работающего доступа к зарубежному инвентарю, не дав взамен ничего. После ухода Booking.com и Airbnb Trip.com остался фактически единственной глобальной площадкой, где можно и найти полный инвентарь, и оплатить его российской картой», — отметил он.
Также он указал на несправедливое различие в правилах для российского бизнеса и иностранных игроков.
«Есть сторона, о которой обычно молчат. Российская компания в этом же бизнесе платит НДС – с 2026 года это 22 процента, – налог на прибыль, страховые взносы. Она хранит данные клиентов в России, маркирует рекламу, выдаёт закрывающие документы, отвечает по закону о защите прав потребителей. Всё это стоит денег, и всё это сидит в цене. Иностранная площадка, у которой в России нет юрлица, ничего из этого не несёт. Она конкурирует за того же туриста, но с другой себестоимостью. Это не про то, что кто-то лучше работает. Это про разную цену соблюдения правил. Российский бизнес ведь не просит закрыть конкурента. Он просит, чтобы к конкуренту применяли те же правила», — добавил собеседник НСН.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов на сервис Trip.com, передает «Интерфакс».
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