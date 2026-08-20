После ухода Booking.com и Airbnb китайский Trip.com остался фактически единственной глобальной площадкой для россиян, но интересы туристов не защищены, заявил НСН руководитель комиссии по стартапам РСТ, основатель сообщества Travel Startups Леонид Пустов.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в Минэкономики с предложением рассмотреть включение китайского туристического сервиса Trip.com в госреестр посреднических цифровых платформ и возложить на нее предусмотренные обязанности. Об этом говорится в письме организации, направленном в начале августа, которое есть в распоряжении НСН. Пустов раскрыл, в чем претензия к сервису.