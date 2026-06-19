Глава Евросовета: Время для переговоров не пришло, но контакт с РФ нужен
Время для переговоров с Россией, к сожалению, ещё не пришло. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Он отметил, что несмотря на это, Европе необходим «прямой канал дипломатического общения» с Москвой.
«Мы нуждаемся в нём, чтобы выслушать их и чтобы обратиться к ним», - указал Кошта.
Глава Евросовета также добавил, что правила институтов ЕС дают ему право выступать с инициативой установления подобных контактов.
Ранее издание Politico сообщило, что подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили за переговоры с Россией по конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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