Глава Евросовета: Время для переговоров не пришло, но контакт с РФ нужен

Он отметил, что несмотря на это, Европе необходим «прямой канал дипломатического общения» с Москвой.

«Мы нуждаемся в нём, чтобы выслушать их и чтобы обратиться к ним», - указал Кошта.

Глава Евросовета также добавил, что правила институтов ЕС дают ему право выступать с инициативой установления подобных контактов.

Ранее издание Politico сообщило, что подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили за переговоры с Россией по конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

