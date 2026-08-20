Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире

«Каждый сезон он уносит гораздо больше, чем всякие страшные названия: денге, эбола», - приводит его слова РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что эпидемии гриппа начинаются со школ. По его словам, вакцинацию от этого заболевания в первую очередь должны пройти дети, педагоги и врачи.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что министерство заканчивает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. В регионы поставят свыше 56 млн доз препарата.

