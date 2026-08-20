Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире

Грипп - самая опасная инфекция в мире. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко рассказал, какие прививки поставить детям до начала учебного года

«Каждый сезон он уносит гораздо больше, чем всякие страшные названия: денге, эбола», - приводит его слова РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что эпидемии гриппа начинаются со школ. По его словам, вакцинацию от этого заболевания в первую очередь должны пройти дети, педагоги и врачи.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что министерство заканчивает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. В регионы поставят свыше 56 млн доз препарата.

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ФОТО: НСН / Игор Войдаков
ТЕГИ:ЗдоровьеГриппГеннадий Онищенко

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