В офисе Зеленского отвергли возможность проведения выборов на Украине
Проведение выборов на Украине в настоящее время невозможно. Как пишет ТАСС, об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Комментируя призыв к проведению выборов со стороны экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, он указал, что для этого нет условий, в том числе в плане безопасности.
«Невозможно гарантировать безопасность голосования, а это условие предусмотрено законом, который остается действующим», - подчеркнул Подоляк.
Ранее Федоров заявил, что необходимо «найти законный, безопасный и реалистичный механизм», позволяющий проводить выборы даже в условиях боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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