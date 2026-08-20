В офисе Зеленского отвергли возможность проведения выборов на Украине

Проведение выборов на Украине в настоящее время невозможно. Как пишет ТАСС, об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Отец Маска: Не считаю Зеленского избранным президентом Украины

Комментируя призыв к проведению выборов со стороны экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, он указал, что для этого нет условий, в том числе в плане безопасности.

«Невозможно гарантировать безопасность голосования, а это условие предусмотрено законом, который остается действующим», - подчеркнул Подоляк.

Ранее Федоров заявил, что необходимо «найти законный, безопасный и реалистичный механизм», позволяющий проводить выборы даже в условиях боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВыборыВыборы Президента Украины

Горячие новости

Все новости

партнеры