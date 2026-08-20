В офисе Зеленского отвергли возможность проведения выборов на Украине

Комментируя призыв к проведению выборов со стороны экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, он указал, что для этого нет условий, в том числе в плане безопасности.

«Невозможно гарантировать безопасность голосования, а это условие предусмотрено законом, который остается действующим», - подчеркнул Подоляк.

Ранее Федоров заявил, что необходимо «найти законный, безопасный и реалистичный механизм», позволяющий проводить выборы даже в условиях боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

