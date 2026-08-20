Оппозиционер Карапетян призвал Пашиняна отказаться от гражданства Армении
Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения», бизнесмен Самвел Карапетян призвал премьер-министра республики Никола Пашиняна отказаться от армянского гражданства. Об этом пишет ТАСС.
Оппозиционер во время брифинга ответил на вопрос журналистов о процессе отказа от имеющихся у него гражданств России и Кипра.
«Почему Пашиняна не спрашиваете, почему он не отказывается от гражданства Армении? Столько бед принес... стране, пусть откажется от гражданства», - подчеркнул политик.
Ранее Никол Пашинян заявил о намерении разгромить политические силы, которые возглавляют бизнесмены Самвел Карапетян и Гагик Царукян, а также экс-президент Армении Роберт Кочарян.
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