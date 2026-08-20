Песков: Уиткофф и Кушнер - желанные собеседники для Путина

По его словам, в настоящее время они «активно работают по другим направлениям американской внешней политики».

«Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави... и для президента Путина», - заключил представитель Кремля.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что визит в Россию Уиткоффа и Кушнера «остаётся в поле зрения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

