Песков: Уиткофф и Кушнер - желанные собеседники для Путина
Точной информации по датам визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время они «активно работают по другим направлениям американской внешней политики».
«Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави... и для президента Путина», - заключил представитель Кремля.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что визит в Россию Уиткоффа и Кушнера «остаётся в поле зрения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кинокритик объяснил рекордный интерес россиян к сериалам о полицейских
- Поездка на концерт Канье Уэста обойдется москвичу более чем в 23 тысячи рублей
- «Показуха!»: Почему отстрел 5 медведей не убережет от трагедий Алтая
- СМИ: В Белоруссии 500 недобросовестных аграриев отправят на военные сборы
- В Армении заявили, что не поддержат проект новой Конституции
- В офисе Зеленского отвергли возможность проведения выборов на Украине
- Песков: Уиткофф и Кушнер - желанные собеседники для Путина
- Trip без гарантий: Чем опасно бронирование туров через иностранные сервисы
- «Ждать нельзя!»: Разрушающиеся памятники призвали консервировать вне правил
- Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Уэстом