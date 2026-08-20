Нужно ввести послабления, которые позволяют избежать многолетней процедуры согласования для того, чтобы хотя бы законсервировать памятник, который уже разрушается. Об этом НСН рассказал специалист в области архитектуры и искусства Михаил Миндлин.

Специалисты указывают на негативные последствия послаблений в сфере обслуживания и реставрации объектов культурного наследия (ОКН), пишет «Коммерсант». Речь идет о правках к закону «Об ОКН». Это, по их мнению, может привести к безвозвратной утере памятников архитектуры. В связи с этим они просят вернуть старый порядок, который обеспечивал сохранение памятников. Однако в Минкульте заявляют, что нововведения, наоборот, устранят избыточные административные барьеры. Миндлин раскрыл, насколько длительной является процедура согласования реставрации для того или иного памятника.

«Нужно снижение административных препятствий и согласований, если речь идёт о консервации памятника. Раньше для того, чтобы хоть что‑то сделать на памятнике, необходимо было получить историко‑культурную экспертизу. Это и долго, и очень дорого. После этого — выбрать специализированную проектную организацию, которая сделает проект. Иногда она может вовремя не выпустить проект или не согласовать его в установленном порядке. После всех согласований нужно провести конкурс на выбор подрядной организации — и только тогда приступать. В организациях, которые выполняют подрядные работы, не всегда есть квалифицированный прораб, который будет следить за тем, чтобы не нарушались технологии. На все эти процедуры уходят годы, а иногда и десятилетия. При этом памятник разрушается», — рассказал он.

В связи с этим собеседник НСН призвал обеспечивать памятники хотя бы своевременной консервацией.

«Если памятник находится в аварийном состоянии, то ждать нельзя. Это приводит к утрате если не памятника, то существенной его части. Так что имеет смысл ввести какие‑то административные ослабления, не исключая специализированного надзора, хотя бы для консервации памятника. Даже если речь идёт о разрушении кирпичной кладки, которую нужно поправить реставрационным составом, нельзя обойтись без всей этой цепочки действий», — подытожил он.

Ранее Миндлин заявил НСН, что Владимирская и Донская иконы Богоматери являются наиболее ценными реликвиями России, этим и объясняется оценка их стоимости в почти 60 млрд рублей.

