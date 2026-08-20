Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Уэстом

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он опроверг возможность подобной встречи, указав, что это - не тематика Кремля.

«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», — заключил Песков.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Путин «уже встречался с известными иностранными спортсменами и артистами», которые после этого «потом и гражданство у него просили», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».