Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Уэстом

Встреча российского лидера Владимиром Путиным с американским рэпером вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Финансист: Петербург заработает на концертах Канье Уэста до 2 млрд рублей

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он опроверг возможность подобной встречи, указав, что это - не тематика Кремля.

«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», — заключил Песков.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Путин «уже встречался с известными иностранными спортсменами и артистами», которые после этого «потом и гражданство у него просили», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РэперВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры