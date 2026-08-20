Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Уэстом
Встреча российского лидера Владимиром Путиным с американским рэпером вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он опроверг возможность подобной встречи, указав, что это - не тематика Кремля.
«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», — заключил Песков.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Путин «уже встречался с известными иностранными спортсменами и артистами», которые после этого «потом и гражданство у него просили», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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