Российские военные освободили Николайполье и Матяшево
20 августа 202612:37
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
Так, подразделения «Южной» группировки войск освободили село Николайполье, пишет RT.
В свою очередь, силы группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Матяшево .
Ранее армия России освободила поселок Водянское в ДНР.
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