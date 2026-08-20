Российские военные освободили Николайполье и Матяшево

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

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Так, подразделения «Южной» группировки войск освободили село Николайполье, пишет RT.

В свою очередь, силы группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Матяшево .

Ранее армия России освободила поселок Водянское в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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