Ушаков: Россия готова к диалогу с ЕС
23 июня 202611:39
Юлия Савченко
Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Об этом рассказал помощник президента страны Юрий Ушаков.
«Готовы», - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «логика здравого смысла» диктует необходимость контактов между Россией и Европой. По его словам, Москва не инициировала сворачивание таких контактов.
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