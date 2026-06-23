Ушаков: Россия готова к диалогу с ЕС

Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Об этом рассказал помощник президента страны Юрий Ушаков.

Глава Евросовета: Время для переговоров не пришло, но контакт с РФ нужен

«Готовы», - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «логика здравого смысла» диктует необходимость контактов между Россией и Европой. По его словам, Москва не инициировала сворачивание таких контактов.

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияЮрий Ушаков

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