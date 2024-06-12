Минфин США запретил оказывать России IТ-услуги

В частности, под запрет попали «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка консалтинговых услуг в сфере IТ», а также услуги по проектированию, IТ-поддержке или облачных услугах для программного обеспечения, «на которые распространяется действие лицензии».

Уточняется, что речь идёт о прямом или косвенном оказании услуг, из США или лицом из США, «где бы они ни находились, любому лицу, находящемуся на территории РФ».

Запрет не будет действовать в случае закрытия компании или изъятии капиталовложений, либо при наличии соответствующего разрешения от властей США.

Отмечается, что указанные ограничения вступят в силу 12 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «полной дурью» санкции США против производителя отечественного пассажирского самолёта MC-21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

