Минфин США запретил оказывать России IТ-услуги
Министерство финансов США ввело запрет на оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.
В частности, под запрет попали «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка консалтинговых услуг в сфере IТ», а также услуги по проектированию, IТ-поддержке или облачных услугах для программного обеспечения, «на которые распространяется действие лицензии».
Уточняется, что речь идёт о прямом или косвенном оказании услуг, из США или лицом из США, «где бы они ни находились, любому лицу, находящемуся на территории РФ».
Запрет не будет действовать в случае закрытия компании или изъятии капиталовложений, либо при наличии соответствующего разрешения от властей США.
Отмечается, что указанные ограничения вступят в силу 12 сентября.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «полной дурью» санкции США против производителя отечественного пассажирского самолёта MC-21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru