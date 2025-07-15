Четвертое за сутки извержение вулкана произошло в Индонезии
Четыре извержения вулкана Семеру произошло в Индонезии за 15 июля. Об этом сообщило новостное агентство ANTARA.
«Вулкан Семеру, расположенный в Восточной Яве, во вторник утром извергся, выбросив столб пепла высотой 1,2 километра», - приводит СМИ отчет сотрудника наблюдательного пункта в районе вулкана Лисванто.
Извержение зафиксировали в 07.15 (03.15 мск) на высоте 4876 метров над уровнем моря, оно стало четвертым за сутки.
В июне в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии началось извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, уровень его опасности повысили до максимального, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru