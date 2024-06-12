СМИ: Новые санкции США затронут поставляемые в Россию чипы
США в рамках новых санкций в отношении России планируют запретить поставлять в РФ полупроводниковые чипы, производимые за пределами Соединенных Штатов, но с помощью американских технологий или оборудования. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Как ожидается, о новых ограничениях объявят в среду. Американские власти намерены внести в санкционный список в том числе восемь компаний, базирующихся в Гонконге, якобы поставляющих чипы в РФ. Меры также затронут организации, которые якобы обеспечивают товарами российский авиасектор. Также США расширят санкции в отношении используемого в России корпоративного программного обеспечения, оно «перестанет обновляться», отмечает Ura.ru.
По данным Bloomberg, главной целью новых ограничений, вероятно, станут китайские предприятия. Поставщикам из третьих стран разрешат запрашивать лицензию на продолжение продаж, если их продукция не применяется в российском оборонно-промышленном комплексе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru